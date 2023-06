Drachenbootrennen in Beyenburg Spaß und Ehrgeiz beim Wasser-Spektakel auf dem Stausee

Das 28. Bergische Drachenbootfest lockte am Samstag mehrere Hundert Besucher an den Beyenburger Stausee, die bei strahlendem Sonnenschein den spannenden Wettkämpfen auf dem Wasser zuschauten. Bereits vom weitem waren die rhythmischen Trommelschläge zu vernehmen, mit denen die etwa 20 Paddler im Boot angetrieben wurden. Am Ufer sowie an den Brücken rund um den Stausee tummelten sich die Schaulustigen, die das Spektakel mit Sonnenbrille auf der Nase und kühlem Getränk zur Hand neugierig verfolgten.