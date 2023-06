Sekundarschule Radevormwald Juca-Schultour bringt Abwechslung in Sekundarschule

Denn die Sessions auf der Schultour sind nicht alle gleich, sondern auf die Gruppen abgestimmt – oft auch spontan. In einer anderen Gruppe fragt ein Junge, ob die Gruppe das Lagerfeuer-LIed aus der Zeichentrick-Serie „Spongebob Schwammkopf“ spielen könne. Prompt kriegen alle Schüler Tamburine und Trommelstöcke in die Hand gedrückt, Timo Tetriz kennt den Song, die anderen improvisieren. Die Juca-Schultour war in diesem Jahr bereits an Schulen in Wermelskirchen und Hückeswagen. Sie ist in ihrer letzten Woche und wird am Ende zehn Schulen an zehn Tagen besucht haben. An jedem Tag gehen Musiker für Sessions in einzelne Klassen, neben „JackSayFree“ sind noch „Lorenzo Di Martino“ und „Jonnes“ in diesem Jahr dabei. Am Nachmittag spielen die Künstler dann noch ein Konzert.