Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke Waghalsige Rennen in Hahnenberg

Der Nervenkitzel, die jaulenden Maschinen und dieser einzigartige Geruch aus Benzin, heißem Metall und Staub machen den Sport so einzigartig, so dass die Sportler auch weitere Anreisen in Kauf nehmen. Neben der Motocrossstrecke ist ein Campinglager entstanden. „Unser Wohnzimmer an diesem Wochenende“, sagt Marvin Oberlies. Der 27-jährige Solinger fährt seit seinem vierten Lebensjahr leidenschaftlich Motocross bei den Motorsportfreunden Kräwinklerbrücke und führt seit einigen Jahren den Verein an. Einmal die Woche, samstags zwischen 14 und 18 Uhr (in der dunklen Jahreszeit von 13 bis 17 Uhr), dürfen Vereinsmitglieder auf dem vom ADAC gepachtetem Gelände trainieren. Einmal im Jahr richten die MSF Kräwinklerbrücke den großen MX-Cup des ADAC Nordrhein aus. Ein in der Szene begehrtes Event. Radevormwald hat sich einen Namen erarbeitet, so dass Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet sowie den Benelux-Ländern anreisen.