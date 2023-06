Schützen- und Heimatfest in Radevormwald Nur strahlende Gesichter beim Schützenfest

Vom Marktplatz, mit der großen Raupe als zentralem Fahrgeschäft, über die Kaiserstraße hinunter bis zum Fahnenkreisel standen die Buden und Stände dicht an dicht. Auch der Parkplatz am Rathaus mit Autoscooter, Fliegerkarussell und dem neuen rasanten Fahrgeschäft „Heroes“ wirkte gut aufgestellt. Auf der Hohenfuhrstraße bis zum Fahnenkreisel lockten weitere Losbuden mit riesigen Kuscheltieren in der Auslage die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Als gelungene Neuerung muss die Erweiterung des Geschehens vom Fahnenkreisel bis zur Blumenstraße gewertet werden, denn auch hier tummelten sich allerhand Besucher beim neuen Krammarkt und schauten sich die Angebote aus Spielzeug, Kleidung und modischen Accessoires an. Ebenfalls gelungen: Fahnenkreisel und Verkehrsinsel verwandelten sich in Biergarten mit Sitzgelegenheiten und gemütlichen Liegestühlen.