Kita in Radevormwald Sommerfest aus Kinderhand

Wer demnächst ein richtig tolles Fest auf die Beine stellen will, sollte vielleicht die Kinder des Kinderhauses Pusteblume fragen. Denn die Ein- bis Sechsjährigen wissen offenkundig sehr genau, wie man eine tolle Party schmeißt. In und um das Kinderhaus an der Rochollstraße feierten am Samstag Kinder, Eltern und Ehemalige samt dem Kita-Team ein kunterbuntes Sommerfest.