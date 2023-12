Kindergarten in Radevormwald Familienzentrum Kottenstraße veranstaltet Bewegungswoche

In der Woche vom 22. bis 26. Januar 2024 organisiert das Team des evangelischen Familienzentrums Kottenstraße wieder eine Bewegungswoche. Am Dienstag, 23. Januar, sowie am Freitag, 26. Januar, finden im Zuge dieser Woche wieder Angebote für alle interessierten Kinder im Alter von drei bis acht Jahren statt. So wird am 23. Januar in der Zeit von 16 bis 17 Uhr ein Schnupperkursus für Taekwondo in der Turnhalle an der Jahnstraße stattfinden. Am 26. Januar, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr findet ein Tanzangebot statt, ebenfalls in der Turnhalle Jahnstraße.