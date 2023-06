Radevormwalder Sportverein in der Erfolgsspur Darts beim TV Herbeck boomt weiter

Mit so einem großen Erfolg hatten wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Im März 2018 gründete der TV Herbeck seine neue Darts-Abteilung. Bereits ein Jahr später nahm ein Team am Spielbetrieb des Nordrhein-Westfälischen Dartverbandes teil. „Seit diesem Tag hat unser Team 1 alle (!) gespielten Liga-Spiele gewonnen. Folglich reihte sich ein Aufstieg an den anderen, zunächst von der Kreisklasse in die Bezirksklasse, dann in die Bezirksliga und nun in die Regionalliga“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Roger Feldermann. Somit gehöre das Team, abgesehen von NRW-Teams in der 1. und 2. Bundesliga, zu den 40 stärksten Mannschaften in NRW.