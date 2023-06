Unternehmen in Radevormwald Doppelspitze für Firma Emil Holzmann

Lange Jahre trug Torsten Kleinschmidt als alleiniger Geschäftsführer die volle Verantwortung für den Radevormwalder Elektro-Fachgroßhandel. Eine Position, die sich der heute 55-Jährige von der Pike auf erarbeitet hat: 1984 absolvierte er seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Holzmann und wurde kurz danach in der Buchhaltung des Unternehmens übernommen. Bereits 1996 stieg er als Leiter für Finanzen und Buchhaltung auf. Seit 2008 führt Kleinschmidt die Geschäfte von Holzmann als Hauptverantwortlicher. Eine Aufgabe, mit der Kleinschmidt über die Jahre mitgewachsen ist. Doch mittlerweile, sagt der 55-Jährige, hat das Radevormwalder Unternehmen, mit insgesamt 165 Mitarbeitern und Zweigstellen in Remscheid, Wuppertal und Leverkusen sowie Siegburg, Bonn und Wiehl, dank der guten Entwicklung eine Größe erreicht, bei der es sinnvoll erscheint, die Geschäftsleitung zu erweitern. „Der Grund für die Erweiterung der Geschäftsführung liegt darin, dass wir in den letzten Jahren stark gewachsen sind“, sagt Kleinschmidt. Dieser Trend hielt gar während der gesamten Pandemie an. „Wir haben expandiert, neue Lagerflächen hinter unserem Hauptgebäude an der Dahlienstraße geschaffen.“ Besonders der Handel mit Fotovoltaikanlagen (PV-Anlagen), auf die Holzmann bereits seit fast 20 Jahren setzt, habe in den vergangenen Jahren zu diesem Wachstum geführt.