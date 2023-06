Veranstaltungen im Oberbergischen Kreis Open-Air-Sommer auf Schloss Homburg

Am Samstag, 17. Juni, spielt ab 14 Uhr spielt die Berliner Ein-Mann-Band „Bummelkasten“ ein Familienkonzert. Hier beweist jeder Song einen eigensinnigen Humor und spricht Themen an, die jede Familie kennt, so wie den Klassiker: „Kommt ihr bitte!?“ - „Jaahaa“. Mit witzigen Songs und Loopstation-Einlagen kommen bei diesem Familienkonzert Groß und Klein auf ihre Kosten. Beide Konzerte werden von den Gemeindewerken Nümbrecht unterstützt.