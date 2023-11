Unternehmen in Radevormwald Firma Heute + Comp. ehrt langjährige Mitarbeiter

Das Unternehmen mit Sitz an der Kaiserstraße ist seit mehr als 40 Jahren führend auf dem Gebiet der Fluorkunststoff-Verarbeitung. Die Produkte aus Radevormwald werden in vielen verschiedenen Industriebranchen eingesetzt, so in der Chemie, der Hydraulik, Automotiv, Elektrotechnik, Medizintechnik und im allgemeinen Maschinenbau.