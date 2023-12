Kulturkreis Radevormwald Dieser Kästner ist nichts für Kinder

Sicher ist: Den heiteren Kästner, wie er etwa in Büchern wie „Drei Männer im Schnee“ zu erleben ist, findet man in diesem Stück nicht. Die aktuelle Situation in Deutschland hat zudem eine beunruhigende Ähnlichkeit mit den Verhältnissen der späten 1920er Jahre: Rechtsextremistische Bewegungen bekommen immer mehr Zulauf, Krisenstimmung und Desillusionierung greifen um sich. Kästner spürte, was kommen würde, und es war kein Zufall, dass die Nazis diesen Roman bei den Bücherverbrennungen ins Feuer warfen. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass in den vergangenen Jahren Kästners Roman wieder immer wieder neu auf die Bühne gebracht und adaptiert wurde, zuletzt mit einer Verfilmung durch Dominik Graf mit Tom Schilling in der Titelrolle.