Adventszeit in Radevormwald Ab Donnerstag leuchtet Rade weihnachtlich

Marian Zwienczek, der mittlerweile seit über einem Vierteljahrhundert die Radevormwalder Weihnachtsbeleuchtung anbringt, kennt das Prozedere aus dem Effeff. Rund 14 Tage lang sind er und seine Kollegen jedes Jahr vor dem ersten Advent in der Bergstadt im Einsatz, um 70 bis 80 Lichterketten und Ornamente von der Innenstadt über die Kaiserstraße bis hin zum Autohaus Kleinschmidt anzubringen. Die Lichterkette am Tannenbaum auf dem Marktplatz, eine von insgesamt drei großen Tannen in der Innenstadt (Markt, Schlossmacherplatz und Kreisel), ist eine seiner letzten Amtshandlungen in Radevormwald für dieses Jahr. Erst in der zweiten Januar-Woche wird er wiederkommen, um die leuchtenden Girlanden abzumontieren und bis Weihnachten wieder einzulagern.