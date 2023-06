Bildung in Radevormwald Fünftklässler lernen ihre neue Schule kennen

Am Donnerstagnachmittag war es dann so weit: Die Aula der Sekundarschule füllte sich mit zahlreichen aufgeregten Grundschülern und deren ebenso nervösen Eltern: Am Eingang wurden die Familien unter anderem vom Schulsozialarbeiter Norbert Blasius begrüßt, der nach einem kurzen Namenscheck auf seiner Liste, den Kindern einen farbigen Button (blau, rot, gelb und grün) aushändigte. Was die Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, aber vielleicht ahnten, die Farbe entsprach einer Klasse. Wer sich also genau umschaute, konnte anhand des Buttons schon einmal seine künftigen Klassenkameraden ausfindig machen. Zur Begrüßung der neuen Schüler, präsentierten die derzeitigen Fünf-, Sechs- und Siebtklässler ihr musikalisches und tänzerisches Können, an dem sie im Rahmen ihrer Vorlieben in den verschiedenen Arbeitsgruppen gefeilt hatten. Schulleiterin Sandra Pahl erklärte, dass sich einige der Schüler vor einem Jahr noch nicht auf die Bühne getraut hatten und mittlerweile wie waschechte Künstler im Rampenlicht performen. Auch den neuen Schülern, versprach Pahl, würde sie mit ihrem Kollegium dabei helfen, ihre Talente zu entdecken.