Politik in Radevormwald Ausschuss berät über Sportstätten-Sanierung

Bereits seit längerem wird die schummrige Beleuchtung in der Turnhalle an der Lessingstraße kritisiert, dies wurde auch schon in den politischen Gremien angesprochen. Für rund 60.000 Euro soll das Problem angegangen werden, allerdings teilt die Stadt mit, dass sich der Start der Maßnahmen verzögert habe. Beim Neubau des Vereinsheims auf der Brede ist die Planung abgeschlossen, es wurde zudem nach Fördermöglichkeiten gefahndet. Die Ausschreibung für das Bauprojekt läuft ab Februar, die Fertigstellung ist für August 2023 vorgesehen, so die Aufstellung. Das Gesamtbudget wird mit 192.000 Euro beziffert.