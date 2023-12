Wirtschaft in Radevormwald Rader Unternehmernetzwerk löst sich auf

In der Zeit seit 2004 hat RUN mehr als 40 Veranstaltungen einschließlich der Ausbildungsmessen zu den unterschiedlichsten Themen organisiert. In den vergangenen Jahren war der Tag der Ausbildung zunehmend in den Mittelpunkt der Aktivitäten gerückt. „Von Anfang an wurde das besondere Konzept verfolgt, eine Ausbildungsmesse mit dem Tag der offenen Tür verschiedener Unternehmen zu verbinden. Junge Menschen erhielten die Gelegenheit, in Betriebe hineinzuschnuppern und sich an Messeständen über Berufe zu informieren“, resümiert Dorothea Perkovic, selber Gesellschafterin und Prokuristin des Elektro-Großfachhandels Emil Holzmann. Mit diesem Konzept seien jungen Menschen die Chancen in Radevormwald vorgestellt und ortsansässige Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Fachkräften unterstützt worden.