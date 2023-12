Unternehmen in Radevormwald Gira-Mitarbeiter backen Plätzchen und erfüllen Wünsche

Insgesamt 226 weihnachtlich verpackte Geschenke übergaben Auszubildende in dieser Woche an vier Einrichtungen in der Region. Damit erfüllten sie mit Hilfe vieler Kollegen kleine Wünsche, die die so Beschenkten zuvor auf Wunschzetteln notiert hatten. Diese waren dann als besonderer „Baumschmuck“ an den Weihnachtsbäumen angebracht worden, die an den beiden Unternehmensstandorten an der Dahlien- und an der Röntgenstraße standen. „Dies hat wieder wunderbar funktioniert“, freut sich Kora-Michelle Lauer, Auszubildende zur Industriekauffrau, über die Resonanz der Mitmach-Aktion. „Nach nicht einmal einer Woche waren alle Wunschzettel schon vergeben.“