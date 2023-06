Politik in Radevormwald Reset-Taste für politische Gremien

Die RUA-Fraktion hatte vor einigen Wochen in einem Brief an Bürgermeister Johannes Mans und die anderen Ratsfraktionen das Thema der Ausschussbesetzungen bereits erwähnt. In dem Brief kritisieren die RUA-Vertreter Burkhard Wigge und Sabine Danowski den Mandatswechsel ihres ehemaligen Fraktionskollegen Klaus Haselhoff, allerdings ohne dessen Namen zu nennen. Durch einen solchen Mandatswechsel, kritisiert die RUA, „kommt es zu deutlichen Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse und gegebenenfalls Ausschussbesetzungen, die nicht mehr dem geäußerten Wählerwillen entsprechen“. Haselhoff habe zudem sein Ehrenwort gegeben, das Mandat spätestens nach der Wahlperiode zurückzugeben, erklären Wigge und Danowski und kündigten an, im Ältestenrat dieses Thema anzusprechen.