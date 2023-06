Krankenhaus in Radevormwald Schleichender Verlauf, schwere Folgen

Wenn die Werte zu hoch sind, liege das oft an einer ungesunden Lebensweise, etwa durch viel Fastfood in Ernährung. In Westeuropa sei dies aber auch oft genetisch bedingt. Schäden durch Cholesterin entstehen schleichend. Auffällige Symptome, an denen Patienten erkennen können, dass mit ihren Cholesterinwerten etwas nicht stimmt, gibt es lange Zeit über nicht, doch wenn die Werte dauerhaft zu hoch sind, dann treten Arterienverkalkungen und Ablagerungen in Blutgefäßen auf, die das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder die sog. Schaufensterkrankheit (pAVK) erhöhen. Eine Diagnose erfolgt durch eine Blutuntersuchung und zusätzlich Ultraschalluntersuchungen von Arterien des Körpers. Gegen schwere gesundheitliche Folgen lasse sich jedoch etwas tun, erklärt Dr. Brockhaus: „Ein zu hoher Cholesterinspiegel lässt sich durch fettarme Kost (Verminderung bzw. Verzicht von tierischen Fetten) und möglichst viel Bewegung senken. Immer richtig sind Obst und Gemüse, mageres Fleisch, Fisch und unbehandelte Pflanzenöle, wie Oliven- oder Rapsöl.“ Sollte eine Ernährungsumstellung keine Besserung bewirken, kann eine medikamentöse Behandlung erforderlich werden, auch je nachdem, ob weitere Risikofaktoren vorliegen (Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Rauchen). „Welche Therapien im Einzelfall am besten geeignet sind, sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden“, betont Dr. Volker Brockhaus.