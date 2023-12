Aktion in Radevormwald Schüler beschenken bedürftige Familien

Enid und Charlotte (10), die erst seit diesem Sommer Schülerinnen am THG sind, wirkten in diesem Jahr erstmals mit und wussten zunächst nicht, was sie erwarten würde. „Ich habe erstmal gar nicht richtig verstanden, was ich einpacken sollte“, gestand Enid. Letztendlich entschied sich die Zehnjährige für ein praktisches Päckchen. „Ich habe ein paar Lebensmittel eingepackt und Hustenbonbons, weil es jetzt so kalt ist.“ Außerdem fügte sie ihrem Paket noch eine selbstgebastelte Grußkarte und etwas Schokolade bei. Charlotte legte in ihr Paket zwei Hosen, etwas Nahrhaftes, etwas Süßes und einen handgeschriebenen Brief bei.