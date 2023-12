Buchvorstellung in Radevormwald Ein Rader Geschichtsbuch für die Jugend

Zur 700-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2016 hatte der Geschichtsvereins bereits eine Radevormwalder Stadtchronik veröffentlicht. Ein besonders dicker Band, ein lokales Nachschlagewerk, geschrieben von und für geschichts-affine Erwachsene. „Von der damaligen Leiterin der Stadtbücherei erfuhr ich dann damals, dass es Nachfragen zu einem Buch über Rade für Kinder gab“, berichtet Golombek nun bei der offiziellen Vorstellung der neuen Chronik in der Bergischen Buchhandlung. Der Rader Chef-Historiker wusste, dass die Kollegen in Wuppertal ein solches Buch in Auftrag gegeben hatten. Er nahm Kontakt auf und erkundigte sich. Doch das Prozedere der Wuppertaler sagte dem Radevormwalder nicht zu. „Die Wuppertaler haben alles an einen Verlag abgegeben, die sich dann gekümmert haben.“ Golombek wollte es selbst in die Hand nehmen und suchte sich tatkräftige Unterstützung innerhalb und außerhalb des Vereins. So stieß beispielsweise SPD-Kollegin Sigrid Augst-Hedderich dazu, die aufgrund des Projekts auch Mitglied im Geschichtsverein wurde. Bernhard Priggel, stellvertretender Vorsitzender des Geschichtsvereins und langjähriger Förster in der Stadt, erklärte sich als Autor ebenso bereit wie auch Pfarrerin Manuela Melzer oder Gila Hüssing, die Vorsitzende des Dahlerauer Turnvereins. Pädagogin Gudrun Hagemann-Henseler hat in diesem Buch ihre Expertise über Kindergärten einfließen lassen, ebenso wie die beiden THG-Lehrer Alexander Kühn (Biologie) und Linda Sonnborn (Geschichte) sowie der ehemalige Pädagoge der Sekundarschule, Walter Ulber. Golombek und sein Autorenteam führten viele Gespräche, unter anderem auch mit Sekundarschulleiterin Sandra Pahl, um ein Konzept für dieses Buch zu entwickeln und die Geschichten mit jugendlicher Feder zu schreiben. Viele Texte der Mit-Autoren hat sich die versierte Schreiberin Sigrid Augst-Hedderich im Nachgang nochmals zur Brust genommen, um sie einfacher zu formulieren. Dabei musste sie beispielsweise viel mit Golombek ringen, was beide – betonen sie – im Nachgang aber bereichert habe. Für die optische Kirsche auf dieser literarischen Torte sorgte schließlich Illustratorin Kathrin Heinz, gebürtige Radevormwalderin. Sie hat mit ihren Zeichnungen kleiner Kinder, Ritter und Fledermäuse und durch die lockere, jugendliche Gestaltung das Gesamtwerk in einen echten Hingucker verwandelt.