Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau Presbyterium an der Wupper sucht neue Mitglieder

In der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau werden demnach mindestens sechs Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyteramt gesucht. „Außerdem ist ein beruflich Mitarbeitender in das Presbyterium zu wählen“, teilt die Gemeinde mit. Derzeit ist Torsten Kleinschmidt Vorsitzender des Gremiums, ihm zur Seite stehen Kerstin Jahn, Martina Domann (zuständig für Kita), Christoph Maurer (Finanzkirchmeister), Hans-Otto Ottfried (Gebäude/Friedhof) und Martina Röttger (Mitarbeiterpresbyterin). Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt sein. Sie müssen in das Wahlverzeichnis eingetragen sein und nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Darüber hinaus dürfen sie das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, teilt die Gemeinde mit. Auch die beruflichen Mitarbeitenden müssen diese Voraussetzungen erfüllen. Die Formblätter für die Kandidatur erhalten Interessierte im Gemeindebüro an der Krankenhausstraße 13.