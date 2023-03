Politik in Radevormwald Neuer Vorsitzender für Junge Union

Die Junge Union in der Bergstadt hat ihren Vorstand neu gewählt. Nach zwei Jahren im Amt übergibt Nicolai Rüggeberg den Staffelstab an den neuen Vorsitzenden Florian Langfeld. Rüggeberg möchte damit Platz für eine Weiterentwicklung der JU Radevormwald schaffen. „Unter Rüggebergs Führung konnten viele inhaltliche Schwerpunkte und Erfolge in Radevormwald gesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Jungen Union.