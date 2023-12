Steinacker folgt Dombrowski Was bedeutet der neue Monheimer SPD-Chef fürs Kommunalwahl-Jahr 2025?

Der End-/Mittvierziger Christian Steinacker löste kürzlich Lorenz Dombrowski ab. Der ist sogar nur etwa ein Viertel so alt wie die Grande Dame. Dombrowski gab den Vorsitz „aus beruflichen Gründen“ ab, wie die SPD mitteilt. Eine Verjüngung ist der Stabwechsel also nicht. Doch die Genossen – von den 1970ern bis zu den 90ern eine Macht in Monheim – sind zuversichtlich, sich wieder aus dem Tal der Tränen herauszuackern.