Ehrenamtler in Radevormwald Seit 65 Jahren Mitglied beim DRK

Der Radevormwalder DRK-Vorsitzende Manfred Kaiser berichtete über die vielen Aktivitäten der Bereitschaft, der Kleiderstube, des Handarbeitskreises und des Jugendrotkreuzes. Mehr als 8500 Stunden leisteten die freiwilligen Helfer im vergangenen Jahr bei den verschiedenen Tätigkeiten. Neben etlichen Sanitätsdiensten in Radevormwald, Dortmund, Köln, Olpe und Wenden konnte der Ortsverband auch wieder einige Helfer zur Ausbildung schicken, heißt es in einer Mitteilung von der Versammlung. Auch sonst waren die Helfer aus der Bergstadt auch im vergangenen Jahr wieder überregional gefragt. Im Zuge der Einsatzeinheit Nord wurde im März 2022 in Köln eine Flüchtlingsunterkunft in den Messehallen aufgebaut und die ersten ankommenden Personen betreut und versorgt.