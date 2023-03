Theater in Radevormwald Gelungenes Comeback der „MaskeRader“

Die beiden wissen vor lauter Langeweile nichts mit sich anzufangen und stricken einen Vermisstenfall aus der Zeitung zu einem Mord um und bringen sich mit einem anonymen Brief an die Polizei selbst als Täterinnen ins Rampenlicht. Als Inspektor Spingeot, grandios gespielt von Kai Olthoff, die Ermittlungen aufnimmt und vor ihrer Tür steht, ist die Freude der Schwestern groß: „Endlich passiert hier mal wieder was“, freut sich etwa Hélène (Ramona Vedder), die gleich damit beginnt, den Tatort zu präparieren. Putztücher werden mit roter Farbe beschmiert, so dass es aussieht, als wäre Blut damit aufgewischt worden. Die perfekte Geschichte hat sie sich zurechtgelegt, in der ihre Schwester Clarissa (Aurora Bogdanov) für den Mord an der vermissten Frau verantwortlich ist. Ein Motiv liefert sie gleich mit: Clarissa hatte eine Affäre mit dem Ehemann des Opfers. Natürlich ist all das nur ausgedacht, doch die Schwestern verstricken sich immer weiter in die Geschichte und kommen zwischendurch selbst ganz durcheinander.