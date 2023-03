Darts in Radevormwald Steinebrunner/Siepert holen sich den Titel

Kevin Arias ist zwar Vereinsmitglied, aber erst seit Kurzem, verrät er. Seit drei, vier Wochen erst trainiert er regelmäßig beim TV Herbeck mit. Den Verein kennt er länger, kommt eigentlich aus dem Fußball, doch die Stollenschuhe hat er vor gut einem Jahr schon an den Nagel gehängt, erzählt der 24-Jährige. „Im Dezember habe ich dann die Darts-WM im Fernsehen gesehen und mir kurz danach bei Wupper Darts mein erstes Board besorgt und in den Keller gehängt.“ Über einen Bekannten fand er dann in die Darts-Abteilung des Vereins. Seitdem hat er eine neue sportliche Leidenschaft für sich entdeckt. Lange musste er nicht überlegen, ob er bei der Vereinsmeisterschaft des TV Herbeck mitmachen würde. Es stand früh fest: „Ich liebe den Konkurrenzkampf.“ Ein glückliches Händchen beweist er in der ersten Turnierstunde ebenfalls. „Es läuft nicht schlecht. Von drei Partien haben wir schon zwei gewonnen.“