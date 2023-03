„Nacht der Bibliotheken“ läuft in Radevormwald tagsüber Bibliothek macht den Tag zur Nacht

Normalerweise wird die sprichwörtliche Nacht zum Tag gemacht – am Freitag war es in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz genau andersherum. Denn die NRW-weite „Nacht der Bibliotheken“ fand in Radevorwald schon ab 10 Uhr morgens statt. Büchereileiterin Sandra Oetelshoven hatte sich mit ihrem Team dafür entschieden, weil abends in Radevormwald generell nicht mehr so viel los sei – und auch aus personellen Gründen.