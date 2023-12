Tischtennis „PingPong“-Stützpunkt: SV Walbeck hilft Parkinson-Patienten

Hintergrund: Tischtennis-Abteilungsleiter Heinz Leuken erhielt vor einigen Wochen eine Nachricht des Vereins „PingPongParkison Deutschland“. „Dieser Verein ist mit der Bitte an uns herangetreten, hier in Walbeck einen Stützpunkt zu errichten“, sagt Leuken. Zuvor hatte sich eine Walbecker Familie an „PPP“ gewendet, die von den Vorzügen der Sportart bei einer Parkinson-Erkrankung erfahren hatte. „PingPongParkinson“ wurde 2020 von zwei an Parkinson erkrankten Tischtennisspielern gegründet. Seitdem hat der Verein eine rasante Entwicklung genommen. In ganz Deutschland existieren rund 200 Stützpunkte, mehr als 1500 Mitglieder sind sportlich im Einsatz und vertreten die Interessen der Betroffenen. Zu den prominenten Förderern zählen beispielsweise Showmaster Frank Elstner und Comedian Markus Maria Profitlich, die von der Erkrankung betroffen sind und in ihrer Freizeit an der Platte stehen.