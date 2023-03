Schnelles Internet in Radevormwald Breitbandausbau in der Innenstadt

Es geht voran mit dem schnellen Internet in der Innenstadt: Wie Projektleiter Gerald Adler von der Firma Helin in Essen mitteilte, werden die Baumaßnahmen für den Glasfaserausbau der Telekom im Bereich Hohenfuhrstraße ab Kottenstraße bis zur Oststraße sowie an der Kottenstraße und Oststraße 9-17 voraussichtlich bis Dienstag, 21. März, abgeschlossen sein. „Als nächstes werden die Tiefbauarbeiten an der Kaiserstraße 86-128 sowie in der Schlossmacherpassage ausgeführt“, berichtet er. Das habe Auswirkungen auch auf den Straßenverkehr in Form von Temporeduzierungen und zeitlich eingeschränkten Parkmöglichkeiten für Autofahrer. „Die Anwohner und Geschäfte wurden bereits weitgehend Informiert. Letzte Arbeiten dieser Ausbaustufe werden voraussichtlich Anfang April abgeschlossen sein“, schreibt Adler.