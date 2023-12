Mein Verein Wo Kempener am liebsten Bridge spielen

Alle Jahre wieder versammelt der Kempener Bridge-Klub, im Januar 2000 gegründet und zurzeit 60 Mitglieder stark, seine Mitglieder zu einem vorweihnachtlichen Treffen im Kolping-Haus. Den Auftakt bildet traditionsgemäß ein Kartenturnier, bei dem die Klubmeister ermittelt werden. In seinem anschließenden Jahresrückblick erinnerte der Klub-Vorsitzende Piet van der Eijk an die Highlights des ablaufenden Jahres. In erster Linie an die alljährliche Spiel-Tour, die diesmal Anfang September in das niederländische Valkenburg führte. Worauf eine Ehrung des langjährigen Turnierleiters Rainer Menzel folgte. Klubmitglied Petra Kamplade sprach ihm für seine professionelle Leitung des Spielbetriebs den Dank aller Mitglieder aus: „Mit deinen kenntnisreichen Beiträgen bist Du eine Stütze unserer Geselligkeit!“