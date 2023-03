Sana Krankenhaus Radevormwald Tipps zur Behandlung von Rückenschmerzen

Das Sana Krankenhaus setzt seine erfolgreiche Reihe an Patientenveranstaltungen fort und lädt für kommenden Mittwoch, 22. März, 18 bis 19.30 Uhr, zum Thema Rückenschmerzen ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein. Das Thema lautet „Bandscheibenvorfall und Wirbelsäulenarthrose“. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Referent ist Orthopäde und Wirbelsäulenspezialist Dr. Steffen Haug. Im Mittelpunkt des Abends steht die Frage, wann bei einem Bandscheibenvorfall eine Operation zu empfehlen ist und welche Therapieoptionen es bei der Wirbelsäulenarthrose gibt. Immerhin gehören Rückenschmerzen zu den Volkskrankheiten: Jede fünfte Frau und jeder siebte Mann leidet in Deutschland unter chronischen Rückenschmerzen. Verschleißerscheinungen, Übergewicht, Fehlhaltungen und zu wenig Bewegung gehören zu den Ursachen für Rücken- und Wirbelsäulenerkrankungen.