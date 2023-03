Stadt Radevormwald, Stadtwerke und Verbraucherzentrale NRW Experte spricht übers Energiesparen und gibt Tipps

Unter dem Motto „Sonnenklar – Solarstrom nutzen“ erläutert Diplom-Ingenieur Martin Hallbrügge, Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW, am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus, was wirtschaftlich und technisch nötig ist, um die selbsterzeugte Sonnenenergie in das Hausnetz einzuspeisen und wie sich damit Batteriespeicher, Wärmepumpe und Elektroheizstäbe für Heizung und Warmwasser betreiben lassen. Darüber hinaus erhalten die Besucher Informationen zur Installation und Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und Steckersolargeräten auf Balkon oder Terrasse. „Zudem bekommen sie Tipps zur Überwindung von Hürden bei der Umsetzung und erfahren, worauf bei Handwerksangeboten und Preisen zu achten ist“, kündigt die Stadt an. Im Anschluss beantwortet der Energie-Experte Fragen. Die Stadtwerke werden dabei ebenso beratend zur Verfügung stehen und auch Praxisfragen beantworten.