Haupt- und Finanzausschuss in Radevormwald Verkaufsoffene Sonntage genehmigt

Laut Beschlussvorlage und vorheriger Prüfung seitens der Verwaltung trifft das sowohl für das Stadtfest als auch für den Martins- und Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu. Das Stadtfest etwa, heißt es im Beschluss, „findet bereits seit Mitte der 1970er Jahre statt und ist in dieser Zeit zu einer erfolgreichen Traditionsveranstaltung gewachsen.“ Im Gegensatz zu rein kommerziellen Marktveranstaltungen, „konnte es seine familiäre Atmosphäre stets bewahren.“ Dazu beitragen würden die vielfältigen Angebote örtlicher Vereine und Verbände, Kindergarten und Schulen sowie Hilfsorganisationen und Feuerwehr. Spielmeile, Kultur- und Kreativmeile mit Kunsthandwerkern und Mitmachaktionen, sowie Präsentationen und Vorführungen würden täglich mindestens 12.000 Besucher aus der Region in die devormwalder Innenstadt locken.