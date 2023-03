Übernachtungsmöglichkeit und Rückzugsort in Radevormwald Jugendherberge in völlig neuem Gewand

Die Generationen von Babyboomern (bis 1965) und Millennials (1980 bis Mitte der 1990er) werden sich noch lebhaft an ihre Schulausflüge und Klassenfahrten in die umliegenden Jugendherbergen des Landes erinnern: Rustikale Herbergen, meist abgelegen in der Nähe zur Natur, zahlreiche Zimmer entlang eines schmalen unendlich scheinenden Flurs mit drei bis vier Hochbetten darin. Die Gemeinschaftsduschen und Toiletten lagen irgendwo dazwischen – und im Erdgeschoss, meist der größte Raum der Herberge, ein großer Speisesaal. Hier kümmerte sich eine eingeteilte Gruppe um den Küchendienst, deckte Tische ein und räumte sie hinterher wieder ab. Das Herbergsessen kam auf einem Servierwagen hineingeschoben.