Wirtschaftsstandort Radevormwald Kaffeerösterei Mocambo will seinen Betrieb erweitern

Zuletzt hatte Mocambo 2015 eine größere Summe an der Röntgenstraße investiert, um am Produktionsgebäude anzubauen. Heute finden sich im neueren Gebäude eine Cafeteria zur Verkostung von Mocambo-Kaffee und der Verkaufsraum mit Mocambo-Produkten sowie Espressomaschinen. Da unter dem Gelände eine Gas-Fernleitung herführt, die nicht überbaut werden darf, müssen laut Generalplaner zwei Bauteile erstellt werden. Die neue Zufahrt zum neuen Gebäude würde auf der Röntgenstraße entstehen. Das Konzept soll zukunftsorientiert ausgerichtet sein, so dass es sich je nach Anforderungen verändern lässt. Denkbar wäre ein zweigeschossiges Gebäude (maximal zwölf bis 14 Meter hoch), um auf gleicher Höhe mit der bestehenden Produktionshalle zu landen. Im oberen Teil des neuen Gebäudes könnte Platz für Verwaltung und Gastronomie entstehen, während im unteren Bereich Lager- oder Produktionsfläche gewonnen wird. Aktuell seien Schall- und Geruchsgutachten in Auftrag gegeben, weil es in unmittelbarer Umgebung Wohnbebauung gibt.