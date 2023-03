Frühjahrsputz und Umweltmarkt in Radevormwald In Rade wird wieder richtig aufgeräumt

So hätte die Gruppe in knapp zwei Stunden, die sie unterwegs gewesen sei, fast einen ganzen Autoanhänger voller Mülltüten und großem Müll gesammelt. „Wir sind von der Bushaltestelle in Studberg hoch zur Eich und dann bis zum Aldi-Zentrallager in Feldmannshaus gegangen – und da noch am Feldweg, der entlang des Zentrallagers führt“, sagte Marcel Schröder. Und was sie da gefunden haben, landete zunächst in den Mülltüten in mehreren Leiterwagen, die die Gruppe mit dabei hatte. Um sie dann in den Autoanhänger umzuladen. Dort lagen tatsächlich auch mehrere Radkappen sowie ein ganzer Autoreifen, den wohl irgendjemand einfach so in die Landschaft entsorgt hatte. „Das macht die ganze Umwelt kaputt“, zeigte sich der achtjährige Matti zurecht sehr empört über den wilden Müll.