Sport in Radevormwald Jungen unter 14 Jahre erlernen Basketball

Freitagabend war der Auftakt für die neue U14-Gruppe in der Turnhalle Bredderstraße. Klein und Krauskopf hatten auf vorherige Anmeldungen verzichtet. „Mal sehen, wie viele Jungs gleich zum ersten Training kommen werden – ich habe wirklich keine Ahnung“, sagte Klein und lachte. Und tatsächlich kamen gleich vier Jungen herein, die sich dann auch sofort einen der am Hallenrand bereitliegenden Bälle nahmen und anfingen, ein paar Körbe zu werfen, wie man im Basketball-Jargon so schön sagt. „Als ich mit meinem Bruder vor 18 Jahren mit dem Basketballspielen beim TV Herbeck angefangen habe, waren wir beim ersten Training auch zu viert“, sagte Klein – möglicherweise ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass die Herrenmannschaft in den vergangenen zehn Jahren durchaus erfolgreich gespielt hat. „Wir waren acht Jahre in Folge in der Bezirksliga, im vergangenen Jahr sind wir aber leider abgestiegen – vielleicht auch eine Spätfolge von Corona“, sagte Klein.