Amtsgericht Wipperführt verhandelt gegen einen Radevormwalder Landwirt beschuldigt Anwalt zu Unrecht - Geldstrafe

Dass Nachbarn sich streiten, kommt vor. Dass sie dann Zivilgerichte bemühen, um ihr Recht oder das, was sie dafür halten, juristisch zu erstreiten, auch. Dass dann aber auch der gegnerische Anwalt attackiert wird, so dass der Streit am Ende in einem Strafverfahren eskaliert, dürfte bei aller Leidenschaft oder auch Verbohrtheit in langjährigen nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen doch eher die Ausnahme sein. Um einen solchen Ausnahmefall ging es jetzt vor dem Amtsgericht in Wipperfürth. Angeklagt war ein Landwirt aus Radevormwald.