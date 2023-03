Jugend in Radevormwald Radevormwald hat jetzt einen Jugendbeirat

Insgesamt 1184 wahlberechtigte Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren waren über eine Wahlbenachrichtigung aufgerufen worden, ihre Stimme für einen neuen Jugendbeirat abzugeben. Mittwoch und Donnerstag wurde an den weiterführenden Schulen gewählt. Am Freitag verwandelten sich die Jugendräume für einen Tag in ein Wahllokal, um auch jenen Radevormwalder Jugendlichen, die keine Schule in der Stadt besuchen oder sich gar schon in der Ausbildung befinden, Gelegenheit zur Stimmabgabe zu geben. Davon machten am Ende insgesamt 453 Wähler gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von knapp 38 Prozent entspricht. „Für die erste Wahl sind wir damit zufrieden“, urteilte Sarah Behr im Gespräch mit unserer Redaktion. „Für die nächste Wahl in zwei Jahren wollen wir aber natürlich noch mehr Jugendliche erreichen.“