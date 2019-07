Verwaltung in Radevormwald : Peter Horn ist neuer Leiter des Jugendamts

Radevormwald Der 59-jährige Remscheider will offensiver auf Familien zugehen und zugleich dafür sorgen, dass die Schwellenangst der Betroffenen vor der Jugendbehörde sinkt. Er lobt die hohe Qualifikation der Mitarbeiter in Radevormwald.

Grundsätzlich, sagt Horn, wolle er gemeinsam mit dem Mitarbeitern dafür sorgen, dass die Schwellenangst, die viele Familien beim Jugendamt haben, abgebaut wird. „Beim Wort Jugendamt denken viele immer noch an die Tante Prusseliese aus den Pippi-Langstrumpf-Filmen“, sagt er. Also an eine humorlose, unangenehme Person, die Kinder in Erziehungsanstalten stecken will. Horn wünscht sich dagegen, dass die Behörde als ein „Haus der Chancen“ wahrgenommen wird, als eine Instanz, der man vertrauen kann und die bei Problemen Hilfe bietet. Das Jugendamt soll „offensiv agieren“, sagt Horn, auf die Familien zugehen und zeigen, dass die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen, nicht nur in den Behördenstuben an der Kaiserstraße existiert. Es sei diese Herangehensweise, die sich die Verwaltung auch wünsche.