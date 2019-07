Night on Bike in Radevormwald : Als Mountainbiker mit am Start

Radevormwald Der Magnesia Fitness Club nahm mit zwei Teams an der „Night on bike“ teil.

Die „Night on Bike“ ist das Langstreckenrennen für Mountainbiker in der Region und darüber hinaus. In diesem Jahr waren Mitarbeiter des Magnesia Fitness Club mit zwei Teams am Start. Am Samstag gab es ein kurzes Fotoshooting am Studio und am Start des Events. Ziel ist es, den etwa zwölf Kilometer langen Rundkurs so oft wie möglich innerhalb von 24 Stunden zu absolvieren.