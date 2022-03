Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald : Flüchtlingshilfe kann Unterstützung gebrauchen

Horst Kirschsieper leitet das Weitblick-Büro in Radevormwald. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Flüchtlingshilfe kann auch Sachspenden und Fahrzeuge für den Transport gebrauchen, beispielsweise VW-Busse, Springer, Klein-Lkw, Kombis.

Die Flüchtlingshilfe Radevormwald benötigt ehrenamtliche Unterstützer für kurzfristige und/oder aktionsbezogene Hilfen als auch für längerfristige Hilfen sowie Fahrzeuge für den Möbeltransport innerhalb von Radevormwald, um die in in der Stadt ankommenden Ukraine-Flüchtlinge (überwiegend Frauen und Kinder) hier bei der Integration zu unterstützen. Die Flüchtlingshilfe arbeitet in enger Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Netzwerk „Neu in Rade“ zusammen. Sie ist ein Projekt der Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises.



Benötigt werden Personen

● zum Fahren von Transportfahrzeugen

● die beim Möbeltransport mit anpacken

● die beim Wohnungseinrichten helfen

● welche ukrainisch oder/und russisch sprechen bezüglich ehrenamtlicher Dolmetscher- oder/und Übersetzungstätigkeiten

● zum Unterstützen von einmaligen oder mehrmaligen Aktionen, zum Beispiel Kaffeekochen, Grillen etc. bei diversen Veranstaltungen mit den Geflüchteten

● für die Kinderbetreuung

● ehrenamtliche „Patenschaften“, um die Flüchtlinge bei der Integration ins Alltagsleben zu unterstützen.

Die Flüchtlingshilfe kann außerdem auch Sachspenden und Fahrzeuge für den Transport gebrauchen, beispielsweise VW-Busse, Springer, Klein-Lkw, Kombis etc. Kurzfristige Lagerflächen für Möbel und Wohnungs- und Zimmerangebote sind ebenfalls gefragt. „Nicht alles wird unter der Regie von der Flüchtlingshilfe durchgeführt, sondern auch teilweise werden die Angebote gesammelt und die Kontakte an die entsprechenden Institutionen (wie zum Beispiel die Stadtverwaltung, das Kommunale Integrationszentrum des OBK etc.) weitergeleitet“, teilt Mit-Organisator Horst Kirschsieper mit. Die Flüchtlingshilfe Radevormwald biete auch Hilfe im Zuge ihrer Möglichkeiten bei Fragen bezüglich der Ukraine-Hilfe an. Bei Interesse und Fragen sowie Angeboten können Bürger Horst Kirschsieper, Tel. 0159 03899145, oder Dirk Gerhard, Tel. 0160 96748679, kontaktieren. Es können auch E-Mails an radevormwald@weitblick-obk.de gesandt werden.

Für Sachspenden wie Möbel, Kleidung, Spielsachen, Hausrat können sich Interessierte auch direkt an das Jugendamt der Stadt Radevormwald unter Tel. 02195 606163 oder an die E-Mail-Adresse ukraine@radevormwald.de wenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

(s-g)