Stadtentwicklung in Radevormwald : Dachgesellschaft mit Citymanagement bleibt Ziel

Stadtentwicklung in Radevormwald

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans widerspricht dem Eindruck, die Stadt wäre beim Thema Citymanagement in jüngster Zeit zu passiv gewesen.

Die Verwaltung will an dem Gedanken einer übergeordneten Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement festhalten. Das hat Bürgermeister Johannes Mans gegenüber der BM bekräftigt. Mehrere Akteure des Vereins, auf dessen Schultern bislang das Citymanagement ruht, hatten sich skeptisch über die Pläne der Verwaltung geäußert, den letzteren Zweig nun stärker in die Verantwortung der Stadt einzugliedern. Der Verein wird sich infolge dieser Neuerung auflösen.