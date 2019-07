Volksfest in Radevormwald : So werden die Hahnenberger Festtage

Die Hahnenberger Festtage werden wieder viel Trubel, Musik, Kulinarisches und Spielspaß für Kinder bieten. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Live-Musik, eine Tombola und Spielspaß für Kinder gibt es am kommenden Wochenende, 26. bis 28. Juli.

Viele wissen, dass der MGV Hahnenberg und die Löschgruppe Hahnenberg der Freiwilligen Feuerwehr alle zwei Jahre ihr großes Sommerfest feiern. Die Hahnenberger Festtage finden in diesem Jahr am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag, vom 26. bis 28. Juli statt. Die im Jahre 1965 geborene Idee der Hahnenberger Festtage ist mittlerweile Tradition und zu einem „Kassenschlager“ geworden. Dies zeigt sich alle zwei Jahre immer wieder aufs Neue, denn die Besucherzahlen sprechen für sich.

Gefeiert wird wie immer im großen Festzelt Eich an der B 229, und es wird an allen drei Tagen wie üblich kein Eintritt erhoben. Auch das Parken ist gebührenfrei. Die Zufahrt aus Richtung Rade ist komplett frei. Lediglich die Besucher aus Richtung Halver sollten an die Baustelle und die Umleitung denken, wenn sie das Fest besuchen.

Los geht’s am Freitagabend um 19.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich und gleichzeitig mit einer Feuerwehrolympiade, bei der mehrere Feuerwehreinheiten gegeneinander antreten und Aufgaben erfüllen müssen. Anschließend rockt die Wuppertaler Band „Bourbon Street“ und lässt den Freunden guter Rockmusik das Herz höher schlagen. Samstagabend wird die Rader Band „Replik“ für Stimmung sorgen. Zwischendurch und auch später wird DJ Marc – so wie auch am Freitag - passende Musik auflegen. Am Sonntag werden etwas andere Töne angestimmt beim Frühschoppen ab 11.30 Uhr mit der „Beale Street Jazz Band“. Anschließend gibt es für alle ein gemütliches Beisammensein. Unter anderem wird es Kaffee und Kuchen sowie weitere Programmpunkte geben. Zum Beispiel haben mehrere Chöre ihr Kommen für ein Freundschaftssingen zugesagt, das für etwa 14.30 Uhr geplant ist. Vorher gibt es eine Schauübung der Kinder- und Jugendfeuerwehr ab 13.30 Uhr. Außerdem gibt es den ganzen Sonntag über Attraktionen für die Kinder. Eine Hüpfburg ist auch da.

Am Nachmittag findet dann auch wie immer die große Tombola statt, bei der es wieder attraktive Preise zu gewinnen gibt. Die Hauptpreise sind ein E-Bike von Radsport Schreiber im Wert von 2220 Euro, eine Bierzapfanlage der Firma Selbach im Wert von 800 Euro, ein Gutschein von Marc Gernath im Wert von 300 Euro, ein Gutschein von Optik Strunk im Wert von 250 Euro und ein SONOS One Multiroomlautsprecher von Elektro Biesenbach im Wert von 229 Euro.

Einen Shuttle-Bus (Festtagsbus) am Freitag und Samstag für einen ganz schmalen Taler (zwei Euro) pro Fahrt werden die Hahnenberger dieses Jahr auch wieder einsetzen. Er startet an beiden Tagen in Bergerhof und endet direkt an der Festwiese an der B 229 in Eich.

(s-g)