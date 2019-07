Kita St. Marien in Radevormwald : Kita-Kinder erfreuen Senioren mit Theaterstück

Kita St. Marien in Radevormwald

Radevormwald Mit der Generalprobe ihrer Theateraufführung „Der Regenbogenfisch“ hatten die kleinen Darsteller Erfolg bei Jung und Alt.

Fröhliche Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Marien und glückliche Bewohner des Seniorenstifts Seniorenwohnzentrums an der Uelfestraße gab es nun, als die zukünftigen Schulkinder das Theaterstück „Der Regenbogenfisch“ im Seniorenheim aufführten. Die Generalprobe war ein großer Erfolg bei Alt und Jung und machte den Bewohnern der Einrichtung viel Freude, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch darauf, zur Verabschiedung der Vorschulkinder, wurde das Theaterstück dann nochmals den Eltern und Mädchen und Jungen der Kita vorgespielt.