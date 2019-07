Erlös aus Stadtfest in Radevormwald : Spende für das Kinderhospiz Burgholz

Radevormwald Aus dem Erlös des Stadtfestes und der „Kaffeekasse“ konnte das Optik-Fachgeschäft Strunk etwas Gutes für das Kinderhospiz Burgholz tun.

Marcus Strunk, Inhaber des Optiker-Fachgeschäfts am Markt, sammelt mit seinen Mitarbeitern statt für die Kaffeekasse Spenden für das bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal. Auch beim Stadtfest wurde dafür gesammelt. „Wir bedanken uns bei allen, die als Dankeschön für eine Stiel-Waffel oder eine Eisnebahnrundfahrt gespendet haben“, sagt Marcus Strunk. „Und liegt die Arbeit der Einrichtung besonders am Herzen. Es geht um die Betreuung und Begleitung von lebenszeitbegrenzend erkrankten Kindern sowie um die betroffenen Familien.“ So konnte nun wieder ein Scheck über 2000 Euro an das Kinderhospiz überreicht werden. Conny Strunk und ihr Mann überreichten die Summe mit einem symbolischen Scheck an Anne Marquardt vom Kinderhospiz.