Politik in Radevormwald : Busbahnhof ist „überdimensioniert“

Blick auf den Busbahnhof in der Innenstadt. Foto: Wolfgang Scholl

Radevormwald Um die barrierefreie Umrüstung von Haltestellen ging es im Hauptausschuss. Die Steige am Busbahnhof in der Innenstadt werden voraussichtlich keine Priorität bei der Umrüstung haben.

Die Bushaltestellen in Radevormwald sollen barrierefrei werden – um dieses Vorhaben ging es am Dienstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Fraktion von Bündnis 90/Grünen hatte beantragt, dass die Verwaltung beauftragt wird, zu dokumentieren, wie die Haltestellen auf diese Weise umgerüstet werden können.

Ulrich Dippel, der Leiter des Technischen Bauamtes, erläuterte im Verlauf der Sitzung, dass die Verwaltung bereits dabei sei, eine solche Dokumentation zu erstellen. „Es gibt in Radevormwald etwa 100 Haltestellen, für 30 ist die Stadt verantwortlich“, sagte Dippel und gab einen Überblick. Die Stadt wird aber auch die 70 übrigen Haltestellen in ihre Dokumentation aufnehmen, denn die Frage der Zuständigkeit ist diffizil. „Für die Haltebuchten an Straßen, die nicht kommunal sind, wäre beispielsweise ein überregionaler Träger wie der Landesbetrieb Straßenbau zuständig“, erklärte Ulrich Dippel am Mittwoch unserer Redaktion. „Für die Wartehäuschen aber ist wieder die Stadt zuständig“. Die angebrachten Fahrpläne sind dann wiederum Sache der Busunternehmen – und so fort.

Die Ausschussmitglieder einigten sich am Dienstag darauf, erst einmal den Abschluss der Haltestellen-Dokumentation abzuwarten, den Dippel für April in Aussicht stellte. Dann soll im jeweiligen Fachausschuss beraten werden. Die Steige am Busbahnhof in der Radevormwalder Innenstadt werden voraussichtlich keine Priorität bei der Umrüstung haben. Das hat einen Grund: „Mittelfristig stellt sich die Frage, ob der Busbahnhof in der jetzigen Form noch bestehen bleibt“, sagte Ulrich Dippel in der Sitzung. Daher wäre es sinnvoll, erst einmal damit zu beginnen, andere Haltestellen barrierefrei umzurüsten.

Tatsächlich sei aus heutiger Sicht der Busbahnhof im Bereich Poststraße überdimensioniert, erläuterte der Leiter des Technischen Bauamtes am Mittwoch. „Für jede Buslinie gibt es einen eigenen Steig.“ Das sei vielfach nicht mehr üblich. Mit einer Verbesserung der Linienführung könne die Zahl der Steige reduziert werden. Wie eine solche Umgestaltung aussehen könnte, ist allerdings noch nicht spruchreif.

(s-g)