Kirchengemeinde in Radevormwald : Kirchengemeinde bekommt eine „Ente“

Radevormwald Ein altes Schätzchen wartet derzeit noch geduldig in einer Garage nahe der evangelischen Kirche Dahlerau. Genau dieses Gefährt soll jetzt wieder flott gemacht werden – und in der Kirchengemeinde auch eingesetzt werden.

Ran an die Schweißgeräte, Schraubendreher und Zangen: Pfarrer Albrecht Keller wirbt für ein Projekt, das sicher seines Gleichen sucht. Aber zuvor wird er von seinen Töchtern Marei (7) und Henriette (5) gebremst. „Ich würde gerne jetzt gleich schon einen Eimer Wasser über die Ente schütten und sie kräftig putzen“, sagt Marei. Ihre kleine Schwester stimmt ihr zu, auch sie verspürt große Lust, das mit Staub überzogene Gefährt möglichst wieder reinzuwaschen. Der Vater bremst die Mädchen und lacht: „Erst muss noch ganz viel an der Ente gearbeitet werden. Später dürft ihr dann bei der Reinigung helfen.“

Man muss kein Automechaniker sein, um gleich zu sehen, dass hier eine Menge Arbeit wartet. Die 2CV6 Ente dämmert schon eine Weile so vor sich hin. Viele Jahre stand sie in einer Scheune, bevor sich Albrecht Keller ihrer vor 15 Jahre annahm. „Ich musste sie einfach erwerben. Ich bin Wiederholungstäter und fahre jeden Sommer in meiner blauen Ente herum“, erzählt er. Besonders die Kinder lieben diese Ausflüge mit Enten, aber auch die etwas älteren Liebhaber dieser Fahrzeuge. Mit Freunden habe er schon drei Enten wieder auf die Straße verholfen: Und er ist auch der Meinung, dass das aktuelle schwarz-dunkelrote Exemplar schon bald als Schmuckkästchen unterwegs sein sollte.

Image So bekam das Auto auch ein junges, hippes Image. So fuhr der Schauspieler Horst Janson in der beliebten Serie „Der Bastian“ (1972/1973) natürlich eine Ente.

Modell Die Firma Citroën stellte das Modell 2VC zwischen 1949 bis 1990 her. In den 1970er und 1980er Jahren war die „Ente“ auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Sie galt als typische „Studentenkarre“, weil sie vergleichsweise preisgünstig war.

Was da alles an Arbeit bewerkstelligt werden muss, ist schon abzusehen. Ein neues Chassis (also Fahrgestell) muss eingebaut werden. „Das ist eine bekannte Schwachstelle bei Enten. Die rosten leider schnell“, sagt Keller. Um Ersatzteile muss er sich nicht sorgen. Diese sind noch leicht einzukaufen und die Enten so konstruiert, dass jederzeit Neuteile in die Oldies eingebaut werden können. „Das System ist eigentlich simpel. Der Zusammenbau ist kinderleicht“, meint der Pfarrer. Nur er könne nicht wirklich gut schweißen, und dieser Arbeitsgang sei unerlässlich. Danach könnten der Motor und alles weitere Schritt für Schritt eingebaut werden.