Musikschule in Radevormwald : Gitarrentage finden vom 11. bis 13. Oktober statt

Radevormwald Die Veranstaltung bietet eine Reihe hochkarätiger Dozenten, die Kurse zu verschiedenen Themen rund um das Instrument veranstalten. Doch auch Konzerte stehen auf dem Programm.

Die Radevormwalder Gitarrentage sind den vergangenen Jahren erfolgreich wiederbelebt worden. Auch in diesem Jahr bieten die Organisatoren wieder allen interessierten Gitarristen jeden Alters die Gelegenheit, sich an einem Wochenende vom 11. bis 13. Oktober gemeinsam mit anderen Musikfreunden intensiv ihrem Instrument widmen zu können. „Dazu gehört ein vielseitiges Angebot, das vom Einzelunterricht über verschiedene Zusammenspiel-Möglichkeiten bis hin zu spannenden Konzerten reicht“, teilen die Initiatoren mit.

Die Dozenten sind Corinna Schäfer, Vicente Mozos del Campo, Kati Majorek, Denis Schmitz, Stefan Oberstebrink, Michael Borner, Bert Fastenrath und Christoph Sapp. Natürlich gibt es auch Auftritte für das Publikum. So gibt es am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr, in der Sekundarschule, Hermannstraße, das „Radevormwalder Gitarrenfest“. Dann spielen die Dozenten und Teilnehmer. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Sonntag, 13. Oktober, findet an gleicher Stelle um 10.30 Uhr ein Matineé-Konzert statt. Dabei werden die Teilnehmer des Gitarrenkursus ein abwechslungsreiches Programm zu Gehör bringen. Auch hier ist der Eintritt frei.