Feuerwehr Borbeck : Ein Sommerfest für die Nachbarschaft

Borbeck Die Einheit Borbeck der Freiwilligen Feuerwehr feierte am Wochenende drei Tage ihr beliebtes Sommerfest. Bedeutsam war der Auftritt des Männergesangsvereins (MGV) Hahnenberg unter Leitung von Frank Scholzen.

Ralf Höller und seine Gäste genossen am Wochenende den Blick über Radevormwald, den man von Borbeck aus hat. Die bergische Natur ist von dort aus in voller Pracht zu sehen. Grund genug, in die Außenortschaften zu fahren. Besonders der Sonntag, der Familientag des Festes, wurde nicht nur von den Männern der Einheit, sondern vor allem von den Frauen mitbestimmt. „Die Kuchen unserer Frauen sind bekannt, und jede backt mindestens einen, damit das Kuchenbuffet üppig bestückt ist“, sagt Höller. Am Familientag konzentriert sich die Einheit Borbeck auf den Nachwuchs der Dorfgemeinschaften. Mädchen und Jungen konnten sich beim Kinderschminken, in der Sandgrube oder mit einem kleinen Feuerwehrschlauch beschäftigen. Früh an die Traditionen der Freiwilligen Feuerwehr heran geführt zu werden, ist wichtig. „Je früher man in die Feuerwehr eintritt, desto besser“, sagt Barthel Mertens, der sich auch ehrenamtlich als Feuerwehrmann einsetzt. Der kleine Matti übte am Sonntag bereits das Zielen mit einem Feuerwehrschlauch und kann sich vorstellen, eines Tages Feuerwehrmann zu werden. „Die Feuerwehr ist wichtig“, sagt er. Bedeutsam war am Sonntag außerdem der Auftritt des Männergesangsvereins (MGV) Hahnenberg unter Leitung von Frank Scholzen. Gewünscht hatten sich die Besucher des Sommerfestes das Bergische Heimatlied, das für die meisten älteren Radevormwalder ein essentielles Stück Heimatliebe und heimatgeschichte ausdrückt.